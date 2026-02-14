Mobilità intercompartimentale | non è prevista per docenti e ATA Negati i nulla osta Nota USR

L’USR Friuli Venezia Giulia ha respinto le richieste di nulla osta presentate da docenti e personale ATA che volevano cambiare compartimento. La decisione è arrivata dopo aver esaminato le istanze, che non sono state accolte né per motivi organizzativi né per questioni di personale. In base alla nota ufficiale, la mobilità tra compartimenti non è consentita per queste figure.