Mobilità intercompartimentale | non è prevista per docenti e ATA Negati i nulla osta Nota USR
L’USR Friuli Venezia Giulia ha respinto le richieste di nulla osta presentate da docenti e personale ATA che volevano cambiare compartimento. La decisione è arrivata dopo aver esaminato le istanze, che non sono state accolte né per motivi organizzativi né per questioni di personale. In base alla nota ufficiale, la mobilità tra compartimenti non è consentita per queste figure.
L’USR Friuli Venezia Giulia ha pubblicato una nota con la quale respinge i nulla osta richiesti dal personale scolastico per la procedura di mobilità intercompartimentale. “In base alla normativa vigente e alle circolari esplicative in materia – ricorda l’Ufficio Scolastico – il personale del comparto scuola è, al momento, escluso dalle procedure di mobilità intercompartimentale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
