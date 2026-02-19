Il ministro Tajani ha spiegato che l’Italia non può entrare nel Consiglio di Sicurezza permanente delle Nazioni Unite perché l’articolo 11 della Costituzione lo vieta. La causa principale è la mancanza di parità tra le nazioni coinvolte, che impedisce al paese di far parte di organismi internazionali con strutture sbilanciate. Tajani ha aggiunto che questa limitazione riguarda anche altri organismi, come il Consiglio di Pace, e che le regole italiane restano ferme. La questione resta aperta, mentre si discute di nuove possibilità di rappresentanza internazionale.

Washington, 19 feb. (Adnkronos) - "Non è possibile perché l'articolo 11 della nostra Costituzione ci impedisce di far parte di organismi internazionali nei quali non c'è una parità tra tutte le parti". Lo ha dichiarato in un punto stampa a Washington il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo alla domanda se fosse escluso che l'Italia diventi membro permanente del Board of Peace. Sea Watch, La Russa è incredulo: “Sentenza abnorme. Sempre più difficile far rispettare la legge” . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Tajani, 'Italia membro permanente Board of Peace? Non è possibile'

Board of Peace, l’Italia partecipa come membro osservatore: Tajani riferirà in Aula martedìIl ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferirà in Aula martedì sulla partecipazione dell’Italia al Board of Peace per Gaza, un ruolo che il nostro Paese ha deciso di assumere come membro osservatore.

Mo: Della Vedova, 'Board of Peace possibile inizio distruzione multilateralismo'Della Vedova afferma che il Board of Peace potrebbe segnare l'inizio di un declino del multilateralismo, perché la risoluzione di maggioranza si fonda su un errore di base.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.