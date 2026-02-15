Board of Peace l’Italia partecipa come membro osservatore | Tajani riferirà in Aula martedì

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferirà in Aula martedì sulla partecipazione dell’Italia al Board of Peace per Gaza, un ruolo che il nostro Paese ha deciso di assumere come membro osservatore. La decisione è stata annunciata da Giorgia Meloni durante il suo intervento ad Addis Abeba, in Etiopia, in occasione del vertice Italia-Africa. La premier ha spiegato che questa scelta mira a rafforzare il coinvolgimento italiano nelle questioni di pace nella regione.

Giorgia Meloni ha sfruttato il palco di Addis Abbeba, in Etiopia, dove si trovava per il vertice Italia-Africa, per annunciare che l'Italia aderirà al Board of Peace per Gaza come membro osservatore. Una soluzione a metà, che soddisfa il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ed elimina il problema dell'incostituzionalità rappresentata proprio dalla partecipazione del nostro Paese al Consiglio. Solo qualche settimana fa, quando la Casa Bianca aveva invitato l'Italia a prendere parte alla commissione per la pace e la ricostruzione della Striscia di Gaza, Giorgia Meloni si è vista costretta a rinunciare alla possibilità a causa del contenuto dell'articolo 11 della Costituzione italiana.