Mo | Della Vedova ' Board of Peace possibile inizio distruzione multilateralismo'

Della Vedova afferma che il Board of Peace potrebbe segnare l'inizio di un declino del multilateralismo, perché la risoluzione di maggioranza si fonda su un errore di base. La sua critica si concentra sul fatto che si confonde il Board of Peace da lui citato con quello previsto dalla risoluzione 2803 delle Nazioni Unite. Aggiunge che questa confusione rischia di compromettere il dialogo internazionale e di alterare le dinamiche diplomatiche in atto.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “No alla risoluzione di maggioranza perché si basa su un falso presupposto, cioè quello che il Board of Peace di cui stiamo discutendo oggi sia il Board of Peace della risoluzione 2803. Perché altrimenti ci sarebbe da chiedersi come mai Francia e Regno Unito, che nel Consiglio di sicurezza hanno votato a favore di quella risoluzione che riguardava Gaza, il processo di pacificazione e di ricostruzione, non ne faranno parte”. Così Benedetto Della Vedova, di più Europa, annunciando il no alla risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

