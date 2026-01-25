Mo | Idf ' demolito tunnel di Hamas a Gaza lungo 4 chilometri'
Gli ingegneri militari hanno demolito un tunnel di Hamas lungo circa 4 chilometri nella Striscia di Gaza meridionale. L'operazione rientra nelle attività di sorveglianza e sicurezza nella regione, che continuano a essere monitorate attentamente dalle forze coinvolte. Questa azione contribuisce a rafforzare le misure di prevenzione e a ridurre i rischi legati alla presenza di infrastrutture sotterranee di origine militare.
Tel Aviv, 25 gen. (Adnkronos) - Un tunnel di Hamas nella Striscia di Gaza meridionale è stato demolito dagli ingegneri militari. Lo ha riferito l'Idf, secondo cui il tunnel era lungo quattro chilometri, conteneva armi e comprendeva diverse stanze in cui avrebbero alloggiato gli agenti. I lavori di demolizione sono iniziati un anno fa e sono stati completati nei giorni scorsi, afferma l'esercito. Inoltre, le Idf affermano che, dopo lo scontro a fuoco della scorsa settimana con agenti terroristici a Rafah, durante il quale sono stati uccisi sei uomini armati, le truppe hanno rinvenuto equipaggiamento militare, opuscoli di istruzioni per la fabbricazione di bombe e almeno un ordigno esplosivo nella zona. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Mo: Idf, 'rinvenuto deposito di armi in un tunnel a Gaza'Durante un'operazione di rastrellamento nel sud di Gaza, l'esercito israeliano ha scoperto un deposito di armi all'interno di un tunnel.
