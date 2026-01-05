Mo | Idf ' colpito terrorista Hamas che pianifica attacco imminente a Gaza'

Da iltempo.it 5 gen 2026

Le forze israeliane hanno annunciato di aver neutralizzato un membro di Hamas coinvolto nella pianificazione di un attacco imminente contro le truppe nell’area di Gaza. Questa operazione rientra nelle misure di sicurezza adottate per prevenire possibili azioni terroristiche nella regione. La notizia evidenzia l’attuale clima di tensione e le continue attività di intelligence e sicurezza in quella zona.

Tel Aviv, 5 gen. (Adnkronos) - Le Idf hanno reso noto di aver colpito "un terrorista di Hamas che pianificava un imminente attacco terroristico contro le truppe delle dell'esercito che operano nella Striscia di Gaza meridionale". Il militante "rappresentava una minaccia imminente per le truppe ed è stato colpito con precisione", ha affermato l'Idf, aggiungendo che "sono state prese misure per mitigare i danni ai civili". 🔗 Leggi su Iltempo.it

