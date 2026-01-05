Mo | Idf ' colpito terrorista Hamas che pianifica attacco imminente a Gaza'

Le forze israeliane hanno annunciato di aver neutralizzato un membro di Hamas coinvolto nella pianificazione di un attacco imminente contro le truppe nell’area di Gaza. Questa operazione rientra nelle misure di sicurezza adottate per prevenire possibili azioni terroristiche nella regione. La notizia evidenzia l’attuale clima di tensione e le continue attività di intelligence e sicurezza in quella zona.

Tel Aviv, 5 gen. (Adnkronos) - Le Idf hanno reso noto di aver colpito "un terrorista di Hamas che pianificava un imminente attacco terroristico contro le truppe delle dell'esercito che operano nella Striscia di Gaza meridionale". Il militante "rappresentava una minaccia imminente per le truppe ed è stato colpito con precisione", ha affermato l'Idf, aggiungendo che "sono state prese misure per mitigare i danni ai civili".

Mo: Idf, 'ucciso a Gaza agente che si avvicinava alle truppe' - "Un terrorista che si era avvicinato alle truppe nella Striscia di Gaza settentrionale è stato ucciso questa mattina". lagazzettadelmezzogiorno.it

Mo: Idf, 'eliminato capo logistica Forza Radwan nel sud del Libano' - L'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito ed eliminato il responsabile logistico della Forza Radwan di Hezbollah nella zona. iltempo.it

Un grave attentato terroristico ha colpito ieri il nord di Israele, con due vittime e diversi feriti. Il terrorista palestinese ha avviato una vera e propria corsa omicida tra più località prima di essere neutralizzato. (Samuel Capelluto) - facebook.com facebook

Un articolo della CNN riporta che nei bombardamenti effettuati dagli Stati Uniti nella notte di Natale in Nigeria è stato colpito un villaggio dove in realtà non c’è alcuna attività dell’ISIS. Trump aveva dichiarato che il raid “potente e letale” è stato effettuato contro x.com

