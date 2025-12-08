Maurizi torna sull’episodio di domenica scorsa che ha tolto molto all’Ancona | Abbiamo passato giorni difficili ma c’è stata la reazione Ora i punti sulla capolista sono ridotti a sei Non riesco a digerire il fallo su Gelonese

"La Sammaurese fuori casa ha fatto risultati orribili ma in casa ha giocato sempre partite di sostanza, importanti – attacca Agenore Maurizi nel dopo gara –. Noi siamo stati bravi nella gestione della partita, l’abbiamo interpretata bene, uscendo da un momento difficile. Ora siamo a 6 punti dall’Ostiamare. Avremmo potuto essere a 3 lunghezze per colpe anche non nostre. Penso al fallo su Gelonese di domenica scorsa, non riesco a digerirlo, una cosa fuori dal mondo, e noi perdiamo un giocatore per due mesi. Detto questo, non ci piangiamo addosso, ma per oggettività delle cose l’ho chiarito. Abbiamo fatto giocare Proromo, fino all’ultimo sono stato indeciso tra la freschezza di Proromo e l’esperienza di Miola, il ragazzo non è partito benissimo poi ha fatto anche gol". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

