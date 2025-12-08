Maurizi torna sull’episodio di domenica scorsa che ha tolto molto all’Ancona | Abbiamo passato giorni difficili ma c’è stata la reazione Ora i punti sulla capolista sono ridotti a sei Non riesco a digerire il fallo su Gelonese
"La Sammaurese fuori casa ha fatto risultati orribili ma in casa ha giocato sempre partite di sostanza, importanti – attacca Agenore Maurizi nel dopo gara –. Noi siamo stati bravi nella gestione della partita, l’abbiamo interpretata bene, uscendo da un momento difficile. Ora siamo a 6 punti dall’Ostiamare. Avremmo potuto essere a 3 lunghezze per colpe anche non nostre. Penso al fallo su Gelonese di domenica scorsa, non riesco a digerirlo, una cosa fuori dal mondo, e noi perdiamo un giocatore per due mesi. Detto questo, non ci piangiamo addosso, ma per oggettività delle cose l’ho chiarito. Abbiamo fatto giocare Proromo, fino all’ultimo sono stato indeciso tra la freschezza di Proromo e l’esperienza di Miola, il ragazzo non è partito benissimo poi ha fatto anche gol". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Maurizio Martini. . Torna Maurizio Martini con il nuovo singolo “Amore bello”, la splendida cover del grande successo del mitico Claudio Baglioni del 1973 (scritto da Claudio Baglioni e Antonio Coggio), il quale vuole anche lui omaggiare con grande stima ed - facebook.com Vai su Facebook
Maurizi torna sull’episodio di domenica scorsa che ha tolto molto all’Ancona: "Abbiamo passato giorni difficili, ma c’è stata la reazione». "Ora i punti sulla capolista ... - "Sul mercato sappiamo bene che serve un centrocampista pronto a giocare da subito al posto del nostro capitano". Lo riporta sport.quotidiano.net