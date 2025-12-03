Tocca alla Coppa: Ancona oggi in campo nel Lazio contro l’UniPomezia per i quarti di finale. Il programma prevede quattro confronti in gara secca, e cioè Mestre-Club Milano, Correggese-Pistoiese, Francavilla-Nocerina e, appunto, UniPomezia-Ancona. Il regolamento è quello utilizzato finora, partita secca e calci di rigore per decidere la qualificata alle semifinali in caso di parità al termine dei 90’ più recupero. L’Ancona si lecca le ferite dopo il ko interno con il Fossombrone ma guarda avanti e vuole conquistare il passaggio del turno. Per riuscirci dovrà superare l’UniPomezia in un confronto a porte chiuse in cui Maurizi farà affidamento – più che dare spazio, di questo si tratta – su forze fresche che hanno dimostrato già di essere pronte a portare il loro contributo alla causa Ancona nella sfida contro il Valmontone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Mister Maurizi rispolvera un fatto storico, l'intervento di Goikoetxea poi soprannominato il "macellaio di Bilbao». "Con l'Unipomezia forze fresche e determinate. Il fallo su Gelonese come quello su Maradona»