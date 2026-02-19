Il percorso pedonale tra le stazioni Missori e Sforza-Policlinico di Milano è stato completato, semplificando gli spostamenti tra le linee 3 e 4 della metropolitana. La connessione permette ai pendolari di attraversare facilmente via Gian Carlo Brunetti, senza dover attraversare strade trafficate. Questa opera riduce i tempi di attesa e rende più sicuro il passaggio tra le due fermate. Ora, i viaggiatori possono muoversi più agevolmente tra le due stazioni, migliorando la rete di collegamenti sotterranei in città.

Milano, 19 febbraio 2026 – È stato completato il percorso pedonale che collega la stazione Sforza-Policlinico della Metropolitana 4 – l’ultima ad essere stata inaugurata tra le cinque linee sotterranee cittadine – e la stazione Missori della Metropolitana 3. Detto altrimenti, una volta scesi dal treno alla fermata della Blu, seguendo le indicazioni per la M3, si sbuca sulla stradina tra la Basilica di San Nazaro in Brolo e il cortile dell’ospedale, da qui si approda in largo Richini, pedonalizzato, e quindi, seguendo le indicazioni, si svolta in via Pantano, anch’essa pedonalizzata. Qui si trova l’entrata alla stazione Missori della M3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Missori e Sforza-Policlinico, ecco il percorso pedonale per collegare le stazioni delle Metropolitane 3 e 4

Alberi, panchine e niente auto in via Pantano: inaugurato il percorso pedonale che collega Missori M3 a Sforza-PoliclinicoIl Comune di Milano ha completato i lavori su via Pantano, causa della recente riqualificazione, che ha trasformato la strada in un percorso pedonale senza auto.

