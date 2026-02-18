Il Comune di Milano ha completato i lavori su via Pantano, causa della recente riqualificazione, che ha trasformato la strada in un percorso pedonale senza auto. La modifica permette di attraversare la zona in modo più sicuro e confortevole, eliminando le auto dalla carreggiata e aggiungendo panchine e alberi lungo il percorso. La nuova area collega le fermate Sforza-Policlinico della M4 a Missori della M3, facilitando gli spostamenti a piedi tra le due linee della metropolitana. La riqualificazione si estende su circa 200 metri di strada nel cuore di Milano.

Milano, 18 febbraio 2026 – Sono terminati i lavori di riqualificazione del percorso pedonale di collegamento tra le fermate Sforza-Policlinico della M4 e quella di Missori della M3, con la nuova uscita della linea gialla e la pedonalizzazione di parte di via Pantano. Grazie a un tunnel di circa 50 metri, infatti, la fermata di Missori guadagna una nuova uscita pedonale e un nuovo ascensore su via Pantano, all’incrocio con via Larga, riducendo a 350 metri la distanza da percorrere all’aperto tra la M3 e la fermata della M4. Panchine e alberi . La riqualificazione della via, con la pedonalizzazione di un tratto di via Pantano e di largo Richini, ha consegnato alla città un’ampia area con panchine, alberature e due grandi aiuole piantuma te nei pressi di via Larga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alberi, panchine e niente auto in via Pantano: inaugurato il percorso pedonale che collega Missori M3 a Sforza-Policlinico

Leggi anche: Invorio, inaugurato il nuovo percorso pedonale di via Marconi

Cinecittà est, nuovi alberi e panchine nella “piazza che non c'è”A Cinecittà Est, lungo Viale Ciamarra, è stato realizzato un nuovo spazio pubblico chiamato “la piazza che non c’è”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.