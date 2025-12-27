Nuove metropolitane di Roma scelto il percorso della linea D | avrà 27 stazioni

È stato definitivamente scelto il percorso su cui si svilupperà la metro D, ribattezzata la “linea gialla” di Roma. Il 23 dicembre, a ridosso dello stop natalizio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha convocato una riunione con gli assessori capitolini Eugenio Patané (Trasporti) e Maurizio. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Roma, aprono due nuove stazioni della Metro C: Colosseo e Porta Metronia Leggi anche: Metro C, Roma apre due nuove stazioni nel cuore della città: Colosseo e Porta Metronia diventano fermate-museo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Nuove metropolitane di Roma, scelto il percorso della linea D: avrà 27 stazioni; Inaugurata la stazione museo Colosseo della Metro C, le immagini. Le due nuove stazioni della Metro C di Roma sono un museo in transito - Arte, archeologia e trasporto pubblico si incontrano lungo la Metro C di Roma: le nuove stazioni Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia ... exibart.com

Hanno aperto le nuove stazioni della metro di Roma e sono uniche al mondo - La Linea C entra nel cuore della Capitale con due nuove “archeostazioni”, Colosseo–Fori Imperiali e Porta Metronia, che uniscono infrastruttura contemporanea, patrimonio storico e percorsi museali so ... domusweb.it

Lo scetticismo dei romani e la Grande Bellezza della Metro Colosseo - La nuova tratta della Metro C contiene una contraddizione bella e tutta romana. huffingtonpost.it

Il trasporto pubblico a Roma sud torna al centro del dibattito politico. Con l’approvazione del bilancio di previsione 2026, il Senato ha inserito nero su bianco una richiesta chiara: “servono nuove infrastrutture su ferro per il quadrante pontino–ardeatino”. Un ter - facebook.com facebook

