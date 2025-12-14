Il film di Tom Cruise girato davvero nello spazio non si farà | l’attore non vuole chiedere un favore politico a Trump

Dopo anni di attese e speculazioni, il progetto di un film di Tom Cruise girato nello spazio sembra definitivamente sfumato. L’attore ha deciso di non proseguire per motivi politici, evitando di coinvolgere figure come Donald Trump. L’idea, che aveva catturato l’immaginazione di molti, rimane ora un sogno irrealizzato, tra le sfide della produzione e le questioni geopolitiche.

Era uno di quei progetti che sembrano appartenere più alla fantascienza che alla realtà: Tom Cruise che gira un film nello spazio, davvero nello spazio, collaborando con la NASA e SpaceX di Elon Musk. Un’impresa che avrebbe rappresentato l’ennesima sfida fisica per l’attore più temerario di Hollywood, quello che pilota jet militari per davvero, che si appende agli aerei in volo e scala grattacieli senza controfigure. Eppure, dopo cinque anni di attesa e speculazioni, quel progetto rivoluzionario sembra essere definitivamente naufragato. E questa volta non per limiti tecnologici o budget insufficienti, ma per una ragione molto più terrena: la politica. Screenworld.it

