Tom Cruise sul tetto di un treno in Norvegia | nuovo Mission Impossible?

Tom Cruise è stato avvistato sul tetto di un treno in Norvegia, mentre girava alcune scene di un nuovo film di Mission Impossible. L’attore si trovava in alta quota, intento a eseguire una scena rischiosa, mentre una telecamera lo riprendeva da terra. Un automobilista ha immortalato il momento e ha condiviso il video su X, attirando l’attenzione di molti fan.