Tom Cruise sul tetto di un treno in Norvegia | nuovo Mission Impossible?
Tom Cruise è stato avvistato sul tetto di un treno in Norvegia, mentre girava alcune scene di un nuovo film di Mission Impossible. L’attore si trovava in alta quota, intento a eseguire una scena rischiosa, mentre una telecamera lo riprendeva da terra. Un automobilista ha immortalato il momento e ha condiviso il video su X, attirando l’attenzione di molti fan.
Tom Cruise sorpreso in Norvegia sul tetto di un treno con la troupe. Un automobilista lo riprende e mette tutto su X. Sta girando un nuovo film della serie Mission Impossible? A man driving in Norway and accidentally spotting Tom Cruise on a train.Apparently he was filming "Mission: Impossible 7."Wow, this is so amazing. pic.twitter.comgoSjDFNgGO — The Figen (@TheFigen) February 13, 2026
