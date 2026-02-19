Miss Hitler a processo per propaganda razzista insieme ad altri cinque neonazisti

La donna conosciuta come Miss Hitler e altri cinque sono stati rinviati a giudizio per propaganda e istigazione all’odio razziale. Sui social scrivevano: "Shoah menzogna dell'umanità".🔗 Leggi su Fanpage.it

Annalisa Cuzzocrea attacca Vannacci che lascia la Lega, "è un razzista puro e parla come i neonazisti"Annalisa Cuzzocrea attacca Vannacci, che ha deciso di lasciare la Lega.

Inchieste urbanistica, rinvio a giudizio per Bosconavigli: a processo Boeri e altri cinqueÈ stato disposto il rinvio a giudizio nel procedimento riguardante il caso Bosconavigli, il condominio situato tra piazzale delle Milizie e viale Troya a Milano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Post antisemiti e propaganda, a processo 'Miss Hitler'; Miss Hitler, Francesca Rizzi, va a processo: condannate altre sei persone del gruppo nazista e antisemita; Miss Hitler e l’ordine ario-romano a processo: Fanno propaganda neonazista e antisemita sui social; Post inneggianti al nazismo in rete: a processo anche Miss Hitler.

Post inneggianti al nazismo in rete: a processo anche Miss HitlerSei rinvii a giudizio, tre patteggiamenti e tre condanne con rito abbreviato. È il bilancio l'udienza davanti al Gip del tribunale di Roma, per il sodalizio neonazista finito sotto ... leggo.it

«Miss Hitler», Francesca Rizzi, va a processo: condannate altre sei persone del gruppo nazista e antisemitaIl gruppo è stato smantellato nel 2021. L’indagine ha fatto emergere che i militanti volevano eliminare gli ebrei di tutto il mondo ... roma.corriere.it

Post inneggianti al nazismo in rete: a #Processo anche " #Miss Hitler" x.com

ROMA: POST ANTISEMITI E PROPAGANDA, A PROCESSO "MISS HITLER" Rinviati a giudizio a Roma sei appartenenti al gruppo antisemita 'Ordine Ario Romano'. Il gup ha rinviato a giudizio, tra gli altri, anche Francesca Rizzi che nel 2019 fu nominata 'Miss facebook