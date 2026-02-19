Miss Hitler a processo per propaganda razzista insieme ad altri cinque neonazisti
Miss Hitler, nota neonazista, e altri cinque sostenitori sono stati portati in tribunale con l’accusa di diffondere propaganda razzista. La polizia ha sequestrato volantini e materiali online che promuovevano ideologie di odio. L’indagine è partita dopo diverse segnalazioni di cittadini preoccupati per la diffusione di messaggi discriminatori. Durante le perquisizioni, sono stati trovati documenti che testimoniano l’organizzazione di incontri pubblici con discorsi di incitamento all’odio. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte associazioni antirazziste. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane.
La donna conosciuta come Miss Hitler e altri cinque sono stati rinviati a giudizio per propaganda e istigazione all’odio razziale. Sui social scrivevano: "Shoah menzogna dell'umanità".🔗 Leggi su Fanpage.it
Sei rinvii a giudizio, tre patteggiamenti e tre condanne con rito abbreviato. È il bilancio l'udienza davanti al Gip del tribunale di Roma, per il sodalizio neonazista finito sotto
«Miss Hitler», Francesca Rizzi, va a processo: condannate altre sei persone del gruppo nazista e antisemitaIl gruppo è stato smantellato nel 2021. L’indagine ha fatto emergere che i militanti volevano eliminare gli ebrei di tutto il mondo ... roma.corriere.it
Rinviati a giudizio a Roma sei appartenenti al gruppo antisemita 'Ordine Ario Romano'. Il gup ha rinviato a giudizio, tra gli altri, anche Francesca Rizzi che nel 2019 fu nominata 'Miss