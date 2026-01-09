Inchieste urbanistica rinvio a giudizio per Bosconavigli | a processo Boeri e altri cinque

È stato disposto il rinvio a giudizio nel procedimento riguardante il caso Bosconavigli, il condominio situato tra piazzale delle Milizie e viale Troya a Milano. L’inchiesta, condotta dalla procura, coinvolge anche l’architetto Boeri e altri cinque imputati, nel contesto di approfondimenti sulle pratiche urbanistiche nella zona di San Cristoforo.

Leggi anche: Inchiesta Urbanistica Milano, Boeri e altri 6 rinviati a giudizio per il Bosconavigli Leggi anche: Milano: giudice, 'Boeri e altri a processo per BoscoNavigli' La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Rubano file al commercialista Gian Gaetano Bellavia, oltre 100 vip nelle sue carte: a processo un'ex collaboratrice; Urbanistica a Milano, avviate le prime trattative tra Comune e costruttori dopo l'inchiesta sulle SCIA e i €130 milioni di oneri mancanti; Urbanistica a Milano, primi accordi imprenditori-Comune/ Cosa prevedono: oneri extra per sbloccare cantieri. Urbanistica Milano, Stefano Boeri e altri sei sono stati rinviati a giudizio - Inchiesta sull'urbanistica a Milano legata al progetto immobiliare di lusso BoscoNavigli, le accuse: cooperazione colposa in lottizzazione abusiva e ...

Progetto Bosconavigli a Milano, l’architetto Boeri e altri 5 indagati accusati di lottizzazione abusiva e abuso edilizio rinviati a giudizio - La decisione del giudice Giovanna Taricco: la prima udienza fissata il 16 marzo. msn.com

Urbanistica a Milano, primi accordi imprenditori-Comune/ Cosa prevedono: oneri extra per sbloccare cantieri - Secondo la Procura di Milano, la SCIA sarebbe stata usata in maniera impropria per interventi troppo rilevanti, e ciò avrebbe causato abusi edilizi e, in alcuni casi, ipotesi di corruzione. ilsussidiario.net

La lettera a Mattarella della “famiglie sospese” di Milano senza più una casa dopo le inchieste sull’urbanistica x.com

Nonostante due sentenze (Tar e Consiglio di Stato) a favore, i giudici di Milano ormai costruiscono le inchieste sull'urbanistica in base al (loro) gusto architettonico. Tutti archistar in procura di Maurizio Crippa - facebook.com facebook

