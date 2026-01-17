Soccorso alpino a Bergamo 270 interventi nel 2025 | i numeri

Nel 2025, il Soccorso alpino di Bergamo ha effettuato 270 interventi, evidenziando un trend di crescita costante negli anni. Questa evoluzione riflette un aumento della richiesta di interventi e la necessità di strutturare meglio le risorse per garantire tempestività ed efficacia. Il vicepresidente del Cnsas lombardo sottolinea l’importanza di adattare le strategie operative a un carico sempre più complesso, mantenendo alta l’efficienza del servizio.

Il 2025 è stato un anno di interventi in aumento per il Cnsas, Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. In Lombardia gli interventi sono stati 1490, a fronte dei 1259 del 2024. Nel 2023 erano stati 1390, 1314 l'anno precedente. Lavorando in sinergia con il sistema di emergenza sanitaria - in Lombardia rappresentato da Areu - il Cnsas si occupa di interventi di carattere tecnico-sanitario in ambiente impervio: tra le principali attività il soccorso di persone infortunate, pericolanti o in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, la ricerca e il soccorso di persone disperse e il recupero in territorio montano, ambiente ipogeo e zone impervie del territorio regionale.

