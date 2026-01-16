Nel distretto di Ponente interventi che riducono la copertura sanitaria presentati come importanti investimenti

Il distretto sociosanitario di Ponente ha recentemente approvato all’unanimità la nomina di Stefano Nani come nuovo direttore, in un contesto di interventi mirati a migliorare la copertura sanitaria. Questi investimenti rappresentano un passo importante per rafforzare i servizi sanitari nella zona, con l’obiettivo di garantire un’assistenza più efficace e accessibile ai cittadini del territorio.

Il Coordinamento provinciale su sanità e medicina territoriale: «Il nuovo direttore, dopo un generico richiamo al “raccordo tra ospedali-territorio” non ha aggiunto molto. Per i sindaci occasione mancata» «Lo scorso 8 gennaio è stata ratificata all'unanimità dai sindaci (Valtidone, Valtrebbia, Valluretta) la nomina di Stefano Nani quale nuovo direttore del distretto sociosanitario di Ponente. Conclusi gli apprezzamenti per la riconosciuta esperienza e professionalità del nuovo direttore, questa poteva esser l’occasione per avere informazioni sulle strategie, sugli impegni che la nuova direzione intende mettere in campo per rispondere ai bisogni sanitari della popolazione del territorio». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

