Schillaci Abbiamo ottenuto risorse aggiuntive significative per la sanità in questa manovra

Il ministro Schillaci evidenzia come la recente manovra abbia portato risorse significative alla sanità. Un passo importante per rafforzare il settore e garantire servizi più efficaci e accessibili. Questa strategia rappresenta un investimento concreto nel sistema sanitario, segnando un obiettivo condiviso di miglioramento e sostenibilità a lungo termine.

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che questa sia una manovra che ha dato molto alla sanità e abbiamo ottenuto risorse aggiuntive in maniera significativa. Non contano solo i fondi ma anche come utilizzarli e conta avere una visione”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite a Start su Sky TG24. “Questa manovra guarda chiaramente alle novità che vanno introdotte nel Servizio Sanitario Nazionale. La prima è quella di valorizzare il capitale umano sempre di più, medici e infermieri. Su questo ci sono aumenti importanti per loro ci sono assunzioni aggiuntive. Vorrei ricordare che oltre le assunzioni per le quali ci sono fondi in questa manovra, le regioni possono con il fondo sanitario ripartito tra di loro anche assumere”, ha proseguito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

