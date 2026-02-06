Il centrocampista austriaco Schlager rompe il silenzio sul suo futuro. In un’intervista, conferma di voler lasciare il Lipsia e non esclude la Juventus come sua prossima destinazione. La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane, mentre i tifosi aspettano con attenzione.

Schlager alla Juventus, il centrocampista conferma la propria volontà di lasciare il Lipsia e i bianconeri restano una possibilità. Le ultime. Il calciomercato internazionale entra in una fase rovente dopo le dichiarazioni ufficiali arrivate dalla Germania, che aprono ufficialmente la strada per il possibile approdo di Schlager alla Juventus. Il centrocampista austriaco, pilastro del centrocampo del Lipsia, ha rotto gli indugi comunicando la propria decisione di non rinnovare il contratto in scadenz a, diventando di fatto l’obiettivo numero uno per la mediana di Luciano Spalletti. Attraverso una toccante pubblicata sui canali ufficiali del club tedesco, il calciatore ha voluto congedarsi dall’ambiente che lo ha consacrato ad alti livelli, spiegando le ragioni profonde della sua scelta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Schlager alla Juventus, il giocatore rompe il silenzio sul suo futuro: cosa ha detto il centrocampista austriaco

La Juventus ha fatto sapere che Schlager non rinnoverà con il Lipsia e lascerà il club a parametro zero questa estate.

Schlager saluta il Lipsia: Desidero provare qualcosa di nuovo. Nel suo futuro ci sarà la Juventus?Oggi, Xaver Schlager ha salutato il Lipsia tramite un messaggio pubblicato sul sito del club tedesco: I miei ultimi tre anni e mezzo sono stati segnati da diversi momenti indimenticabili ... tuttojuve.com

Juventus interessata a Schlager: non ha rinnovato col Lipsia. Le news di calciomercatoIl centrocampista classe 1997 non rinnoverà con il Lipsia e se ne andrà in estate, come annunciato oggi dal club tedesco. E all'austriaco rimane interessata la Juventus, che lo aveva già valutato nel ... sport.sky.it

