Calciomercato Juventus | Miretti alla Lazio? Qual è la posizione di Spalletti sulla cessione del centrocampista
bianconero. Con lo sblocco ufficiale del mercato invernale, ratificato dalla Commissione indipendente lo scorso 23 dicembre, la Lazio si prepara a una sessione di gennaio particolarmente dinamica. Dopo il blocco forzato della scorsa estate, la dirigenza biancoceleste può finalmente assecondare le richieste di Maurizio Sarri, focalizzandosi su profili che garantiscano qualità e freschezza atletica. Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport, l’attenzione del club è rivolta con insistenza verso Bergamo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Mercato Juventus, Spalletti punta il centrocampista per giugno: era vicinissimo già la scorsa estate. La società può aprire alla cessione
Leggi anche: Calciomercato Juventus, anche la Lazio si aggiunge alla corsa per quel centrocampista: a gennaio sarà bagarre! Le ultimissime
Lazio, segnali di fumo sul mercato: Sarri non si accontenta, Samardzic il preferito per il centrocampo; Calciomercato Lazio: per il centrocampo proposto Miretti, ma Sarri ha altri piani; Juventus, Miretti entra nel mirino della Lazio; Calciomercato Juve, il centrocampista richiesto dalla Lazio di Sarri. Ecco di chi si tratta e cosa sta accadendo.
Calciomercato Lazio, Miretti pronto ad arrivare il colpo in casa biancoceleste. La situazione attuale - La situazione attuale Il Calciomercato Lazio entra in una fase di riflessione strategica, con particolare attenzione al potenziamento de ... calcionews24.com
Juventus, Miretti entra nel mirino della Lazio - In attesa di capire quale sarà il verdetto della nuova commissione, la Lazio lavora per definire gli obiettivi di mercato. tuttojuve.com
Miretti proposto alla Lazio, ma Sarri.... - Dalla Juventus sarebbe arrivata alla Lazio la proposta del nome di Fabio Miretti, ma il centrocampista bianconero non sembra corrispondere al profilo che Maurizio Sarri ha in mente per innalzare ... tuttojuve.com
Juventus, è ancora possibile il sogno Tonali La strategia https://www.calciostyle.it/calciomercato/juventus-e-ancora-possibile-il-sogno-tonali-la-strategiafsp_sid=1794734 di Alessandro Nardi - facebook.com facebook
#Calciomercato - #Juventus- #Tonali: il giocatore chiave per aprire una breccia col #Newcastle - Lo scenario x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.