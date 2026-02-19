Miller | Peccato per Phillip Island ma per gli australiani è più economico andare in Malesia

Miller commenta il cambio del Gran Premio, che ha spostato la corsa da Phillip Island a un circuito cittadino di Adelaide, per motivi di costi. L’australiano spiega che la scelta è legata alle spese più basse per gli organizzatori e gli spettatori locali. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan e i piloti, alcuni dei quali preferivano il tracciato di Phillip Island. La modifica interessa anche le date del campionato, che ora si svolgerà in una diversa regione del paese. La questione rimane al centro del dibattito nel mondo delle corse.

trasferimento del gran premio della MotoGP da Phillip Island a un circuito cittadino di Adelaide sta generando un acceso dibattito. la decisione nasce da valutazioni sui costi, sul meteo e su uno stato dell’impianto attuale, ma mette in luce anche la caratura storico-sportiva della pista australiana e la sua emblematicità nel calendario assoluto della classe regina. la scelta coinvolge un evento molto popolare tra piloti e appassionati, noto per le condizioni difficili e per la resa spettacolare della superficie di Phillip Island. nonostante la fama di uno dei circuiti più apprezzati, i costi legati al viaggio, all’allestimento e alle condizioni meteorologiche hanno contribuito a spingere verso una soluzione cittadina. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Miller: "Peccato per Phillip Island, ma per gli australiani è più economico andare in Malesia Stoner critica la rimozione di Phillip Island calendario MotoGPStoner si oppone alla cancellazione di Phillip Island dal calendario MotoGP, accusando gli organizzatori di eliminare una delle piste più affascinanti e impegnative. Phillip Island saluta il MotoGP nel 2026: giovedì la presentazione del circuitoPhillip Island si prepara a lasciare il ruolo di circuito ospitante per il MotoGP nel 2026, dopo oltre trent'anni di eventi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. MotoGP, GP Australia. Miller: Correre a Phillip Island? Come una danzaCorrere a Phillip Island è come un danza. Con una battuta quasi poetica Jack Miller ha riassunto il segreto di questo circuito. Il circuito di casa sua dove più della forza, spiega il pilota ... sport.sky.it GPOne.com. . SBK 2026: ci siamo. Ultime foto di rito sulla griglia di Phillip Island, poi si spengono i sorrisi e si accendono i motori. È ora Lo dice anche @petrux9 #sbk #phillipisland #danilopetrucci #axelbassani #nicolobulega facebook Addio Phillip Island: dal 2027 la MotoGP trasloca ad Adelaide: x.com