Il Consiglio dei ministri riunitosi giovedì 11 dicembre 2025 ha approvato il consueto decreto legge annuale contenente “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”. La bozza del provvedimento, ribattezzato decreto Milleproroghe, prevede, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la successiva entrata in vigore, il riconoscimento degli sgravi contributivi per le assunzioni di under 35, donne svantaggiate e nella ZES unica effettuate sino al 31 dicembre 2026. Senza l’intervento del Milleproroghe le tre misure, introdotte con Decreto 7 maggio 2024, numero 60 (DL Coesione), stando alla normativa vigente, non avrebbero più avuto efficacia per le assunzioni successive al 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Bonus giovani, donne e ZES unica: proroga al 31 dicembre 2026

