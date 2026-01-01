Milleproroghe saltano i bonus giovani e donne | niente proroga per gli incentivi all’occupazione

Il decreto Milleproroghe non prevede la proroga di un anno per i bonus giovani under 35 e donne, strumenti fondamentali per promuovere l’occupazione giovanile e femminile, soprattutto in presenza di svantaggi. La decisione incide sulle politiche di sostegno al lavoro e richiede attenzione alle alternative e alle iniziative future in questo settore.

Salta la proroga di un anno del bonus giovani under 35 e del bonus donne, gli incentivi pensati per favorire l'occupazione giovanile e femminile, in particolare nelle condizioni di svantaggio. Il decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non contiene infatti lo slittamento dei termini che era stato previsto in una precedente bozza del provvedimento.

Nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non compare lo slittamento di un anno per i bonus under 35 e donne.

Spariscono dal Milleproroghe anche la proroga del bonus per lo sviluppo occupazionale per la Zes per il Mezzogiorno e degli incentivi sull'autoimpiego

