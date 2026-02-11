Torino furti di rame e metalli | due arresti tra Lucento e Madonna di Campagna recuperato bottino da 25mila euro

La polizia di Torino ha messo a segno due arresti tra Lucento e Madonna di Campagna. Durante l’operazione, gli agenti hanno sequestrato rame e altri metalli per un valore di oltre 25mila euro. I furti di metalli sono aumentati negli ultimi mesi e questa volta sono finiti nel mirino della polizia, che ha fermato due persone e recuperato il bottino.

Due arresti e un bottino di rame e metalli del valore di oltre 25mila euro: questa l’operazione condotta dalla polizia di Stato a Torino nella giornata di oggi, 11 febbraio 2026. Un uomo di 37 anni, cittadino rumeno, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione, mentre un cittadino albanese di 40 anni è stato arrestato per furto aggravato. L’attività si è concentrata in due zone della città, Lucento e Madonna di Campagna, svelando un preoccupante giro di furti di materiali preziosi dai cantieri. La prima operazione ha visto protagonisti gli agenti della squadra volante che, percorrendo via Stampini, hanno notato un furgone aumentare improvvisamente la velocità alla loro vista.🔗 Leggi su Ameve.eu

La polizia di Torino ha arrestato due persone trovate in possesso di pezzi di lavandini, tubi di metallo e grandi quantità di rame.

