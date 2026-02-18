Pusher ucciso a Rogoredo 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e ritardo nei soccorsi

Abderrahim Mansouri è stato ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un controllo antidroga, e ora quattro poliziotti sono sotto inchiesta per favoreggiamento e ritardo nei soccorsi. La procura di Milano indaga su come le forze dell’ordine abbiano gestito la situazione, con alcune accuse che riguardano l’ostacolo alle indagini e la mancata assistenza tempestiva. Un testimone ha riferito di aver visto gli agenti esitanti prima di intervenire, mentre le autorità hanno già sequestrato i loro cellulari per analizzare eventuali conversazioni.

Quattro poliziotti sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nell’inchiesta della procura di Milano per fare luce sulla morte di Abderrahim Mansouri, il presunto pusher ucciso lo scorso 26 gennaio nel «boschetto» di Rogoredo durante un controllo antidroga. Per la stessa vicenda è indagato per omicidio volontario un altro poliziotto, l’assistente capo Carmelo Cinturrino, che ha sparato al 28enne marocchino e lo ha ucciso. Verso nuovi interrogatori. I quattro nuovi indagati hanno ricevuto gli inviti a comparire e saranno interrogati nei prossimi giorni. La scelta della procura, scrive il Corriere, è legata alle dichiarazioni dei testimoni e alle immagini delle telecamere presenti nell’area di spacci.🔗 Leggi su Open.online

