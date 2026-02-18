Il futuro della pista olimpica del pattinaggio Lorello | Sarebbe bello se ci lasciassero l' impianto a Milano

Lorello ha dichiarato che il futuro della pista olimpica del pattinaggio dipende dalle decisioni delle autorità, auspicando che l’impianto resti a Milano. La struttura, utilizzata durante le Olimpiadi Milano Cortina, ha ospitato numerose competizioni e allenamenti, attirando molti appassionati. Ora, con la fine delle Olimpiadi, il rischio che venga smantellata preoccupa chi ha seguito le gare e i suoi allenamenti quotidiani.

La struttura al termine dei giochi dovrebbe essere destinata per altri eventi sportivi, come tennis e padel, per concerti e congressi Dopo i tanti successi sul ghiaccio del Milano Ice Park a Rho, durate le Olimpiadi Milano Cortina, sarà un peccato vedere sparire la struttura. L'arena, che comprende il Milano Speed Skating Stadium, anello da 400m per gli eventi di pattinaggio di velocità, e la Milano Rho Ice Hockey Arena, è stata costruita appositamente all'interno dei padiglioni della Fieramilano e al termine dei giochi dovrebbe essere destinata per altri eventi sportivi, come tennis e padel, per concerti e congressi.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano Cortina: pattinaggio di velocità, Lorello bronzo 5000 mLorenzo Lorello ha portato a casa il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026.

