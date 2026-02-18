Il futuro della pista olimpica del pattinaggio Lorello | Sarebbe bello se ci lasciassero l' impianto a Milano
Lorello ha dichiarato che il futuro della pista olimpica del pattinaggio dipende dalle decisioni delle autorità, auspicando che l’impianto resti a Milano. La struttura, utilizzata durante le Olimpiadi Milano Cortina, ha ospitato numerose competizioni e allenamenti, attirando molti appassionati. Ora, con la fine delle Olimpiadi, il rischio che venga smantellata preoccupa chi ha seguito le gare e i suoi allenamenti quotidiani.
La struttura al termine dei giochi dovrebbe essere destinata per altri eventi sportivi, come tennis e padel, per concerti e congressi Dopo i tanti successi sul ghiaccio del Milano Ice Park a Rho, durate le Olimpiadi Milano Cortina, sarà un peccato vedere sparire la struttura. L'arena, che comprende il Milano Speed Skating Stadium, anello da 400m per gli eventi di pattinaggio di velocità, e la Milano Rho Ice Hockey Arena, è stata costruita appositamente all'interno dei padiglioni della Fieramilano e al termine dei giochi dovrebbe essere destinata per altri eventi sportivi, come tennis e padel, per concerti e congressi.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Bozzetti: "Test sulla pista olimpica di pattinaggio a Fiera Milano momento chiave"
Milano Cortina: pattinaggio di velocità, Lorello bronzo 5000 mLorenzo Lorello ha portato a casa il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lo Sliding Centre di Cortina è fucina di medaglie per lo slittino: Il futuro è assicurato; Pista Monti, segreti e futuro post Olimpiadi: Può funzionare; Una medaglia pesantissima, sulla pista di casa su cui costruire il futuro le emozioni di Fischnaller dopo il bronzo nello slittino; Il futuro della pista olimpica del pattinaggio, Lorello: Sarebbe bello se ci lasciassero l'impianto a Milano.
Pista Monti, segreti e futuro post Olimpiadi: «Può funzionare»CORTINA - «Abbiamo vinto tutti. Tutti quelli che ci hanno creduto sin dall'inizio. Per avere questi risultati, bisogna avere una pista. I campioni non nascono dal nulla». ilgazzettino.it
Zoeggeler: Pista in casa, il nostro futuro è al sicuroSenza freni a pancia all’aria, l’uomo dei 140 all’ora oggi sa cosa aspettarsi. Armin Zoeggeler, oro nel tempio ... sport.quotidiano.net
RICCARDO LORELLO sfiora il suo primato personale nei 5000 con il tempo 6:09:22. Il futuro del nostro pattinaggio è già adesso x.com
Speed skating, Lorello e Ghiotto fuori dal podio facebook