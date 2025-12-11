Hockey ghiaccio ancora tensione tra NHL ed organizzatori di Milano Cortina 2026 | Se il ghiaccio sarà impraticabile non giocheremo

Le tensioni tra la NHL e gli organizzatori di Milano Cortina 2026 si intensificano, a causa delle preoccupazioni sulla pista di hockey su ghiaccio. La lega nordamericana potrebbe decidere di non inviare i propri giocatori se le condizioni del ghiaccio saranno ritenute impraticabili, alimentando ulteriori polemiche sulla preparazione delle Olimpiadi.

Proseguono le polemiche circa la pista che ospiterà gli incontri di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la NHL potrebbe non inviare i propri giocatori, dato che non si ritiene soddisfatta della praticabilità dell'impianto. La Federazione Internazionale ha confermato la bontà della lunghezza della pista che, seppure sia leggermente più corta di quelle statunitensi, rispetta gli standard internazionali, ma ora l'attenzione si sposta sulla qualità del ghiaccio. Secondo la BBC, il vicecommissario della NHL, Bill Daly avrebbe affermato: " Se il ghiaccio è impraticabile, è impraticabile.

