Milano finisce sulla Bbc Paul Carter racconta la tecnologia applicata alle Olimpiadi anche in Triennale

Milano compare sulla Bbc, dopo che Paul Carter ha mostrato come la tecnologia abbia migliorato le Olimpiadi invernali in Italia, anche alla Triennale. La trasmissione di TechXplore, un segmento dedicato alle innovazioni, ha evidenziato strumenti come i sensori di movimento e le telecamere ad alta definizione usati per ottimizzare le performance degli atleti. La presenza di Milano sulla rete britannica dimostra l’interesse globale per le soluzioni tecniche adottate durante i Giochi. La trasmissione si concentra su come queste tecnologie influenzano gli eventi sportivi di livello internazionale.

Milano finisce sulla Bbc, il noto canale britannico. TechXplore, programma della sezione News, racconterà come le tecnologie che consentono le performance più avanzate stiano sostenendo i Giochi olimpici invernali in Italia in occasione del più grande evento sportivo invernale al mondo di scena a Milano-Cortina. "Ogni quattro anni, i più grandi atleti invernali del mondo si riuniscono per competere sulla scena globale, e quest'anno i Giochi si svolgono in Italia - ha commentato il conduttore -. Sono affascinato da come le tecnologie rivoluzionarie stiano trasformando il modo in cui gli atleti si allenano e gareggiano e il modo in cui il pubblico vive l'esperienza dei Giochi.