La Bbc accusata di fare giornalismo troppo melenso alle Olimpiadi | togliete la vaselina dai microfoni

La Bbc si trova di nuovo al centro delle polemiche, questa volta per aver trasmesso servizi considerati troppo melensi alle Olimpiadi. Alcuni spettatori si sono lamentati della mancanza di distacco e di una narrazione troppo zuccherosa, chiedendo di togliere la “vaselina” dai microfoni. La rete pubblica britannica sembra aver perso un po’ della sua freddezza, e il pubblico si divide tra chi apprezza un racconto più caldo e chi vorrebbe più obiettività. Nel frattempo, la Bbc cerca di risollevarsi dai recenti

Alla Bbc, nonostante tutti i guai che hanno avuto ultimamente con Trump e quel documentario un po’ così che gli sta costando una casa miliardaria, non hanno evidentemente un Petrecca. Perché se ce l’avessero non dovrebbero sopportare critiche come quella del Telegraph. Che scrive, riassumendo parecchio, che “l’approccio stucchevole” e melenso della copertura olimpica “ha scocciato”. Basta lacrime, dai: facciamo i giornalisti. Scrive Simon Briggs (che normalmente segue il tennis, per il Telegraph): “è tutto all’insegna del “diventiamo tutti amici e festeggiamo”. Con domande agli atleti e commenti dallo studio che virano sempre su “sforzi coraggiosi e percorsi personali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

