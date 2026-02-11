La Bbc si trova di nuovo al centro delle polemiche, questa volta per aver trasmesso servizi considerati troppo melensi alle Olimpiadi. Alcuni spettatori si sono lamentati della mancanza di distacco e di una narrazione troppo zuccherosa, chiedendo di togliere la “vaselina” dai microfoni. La rete pubblica britannica sembra aver perso un po’ della sua freddezza, e il pubblico si divide tra chi apprezza un racconto più caldo e chi vorrebbe più obiettività. Nel frattempo, la Bbc cerca di risollevarsi dai recenti

Alla Bbc, nonostante tutti i guai che hanno avuto ultimamente con Trump e quel documentario un po’ così che gli sta costando una casa miliardaria, non hanno evidentemente un Petrecca. Perché se ce l’avessero non dovrebbero sopportare critiche come quella del Telegraph. Che scrive, riassumendo parecchio, che “l’approccio stucchevole” e melenso della copertura olimpica “ha scocciato”. Basta lacrime, dai: facciamo i giornalisti. Scrive Simon Briggs (che normalmente segue il tennis, per il Telegraph): “è tutto all’insegna del “diventiamo tutti amici e festeggiamo”. Con domande agli atleti e commenti dallo studio che virano sempre su “sforzi coraggiosi e percorsi personali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Bbc accusata di fare giornalismo troppo melenso alle Olimpiadi: togliete la vaselina dai microfoni

Approfondimenti su Bbc Olimpiadi

La pizza, piatto simbolo della cucina italiana, è apprezzata in tutto il mondo.

Con il weekend di Sant’Ambrogio, Milano si appresta a vivere un intenso periodo di consumi, che coinvolge tutta la città e la grande distribuzione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bbc Olimpiadi

Argomenti discussi: Nuove accuse per l'ex principe Andrea dopo la diffusione dei file di Epstein; La BBC riferisce dal tribunale di Oslo in vista del processo per stupro del figlio della principessa ereditaria; Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; Per la prima volta, la BBC si è scusata per l'intervista scandalo fatta a Lady Diana.

Mentre la pubblicazione degli Epstein files continua a imbarazzare molti nomi della politica occidentale, il capo di gabinetto di Starmer, Morgan McSweeny rassegna le dimissioni. Parlando con la Bbc si assume la responsabilità della nomina ad ambasciatore - facebook.com facebook

- Oggi a Milano abbiamo organizzato una conferenza stampa internazionale sulle accuse di uso di agenti chimici contro manifestanti pacifici in Georgia. Alla proiezione del documentario BBC sono seguiti gli interventi di Irakli Shaishmelashvili, Lasha Shergel x.com