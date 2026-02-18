Il debutto dello sci alpinismo alle Olimpiadi di Bormio è stato deciso a causa della crescente popolarità di questa disciplina. La gara si svolgerà giovedì 19 febbraio, sulla pista Stelvio, usata anche per le discipline di sci alpino. La competizione prevede due sprint, uno maschile e uno femminile, che si svolgeranno in un percorso tra salite e discese impegnative. La scelta di questa disciplina ha coinvolto molti atleti e appassionati, che attendono con interesse l’appuntamento olimpico.

Lo sci alpinismo farà il proprio debutto alle Olimpiadi Invernali nella giornata di giovedì 19 febbraio, quando sulle nevi di Bormio (nella parte conclusiva della pista Stelvio che ha ospitato le gare di sci alpino riservate agli uomini) andranno in scena le due sprint (maschile e femminile). Si tratta di una prima volta assoluta per questo sport, che si aggiunge al programma a cinque cerchi proprio in occasione dell’edizione di Milano Cortina 2026, diventando la sedicesima disciplina dei Giochi su neve e ghiaccio. Lo ski mountaineering (questo il suo nome internazionale, che ha portato anche all’ormai diffuso acronimo SkiMo) sta prendendo sempre più piede tra gli amatori e si sta diffondendo con ottimi riscontri alle nostre latitudini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come funzionano le pelli a sci alpinismo e perché sono fondamentali? Attenzione al cambio, può decidere le Olimpiadi. Abc dell’attrezzatura

Che cos’è lo sci alpinismo, il nuovo sport delle Olimpiadi: come funzionano sprint e team-sprintIl comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha deciso di inserire lo sci alpinismo nei programmi olimpici, portando questa disciplina al debutto ai Giochi Invernali.

Sci alpinismo: ad Andorra si fa sul serio per la Coppa del mondo e per le OlimpiadiAd Andorra si svolge un evento importante per lo sci alpinismo, con due giorni dedicati alla Coppa del mondo ISMF e alla preparazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in cui la disciplina farà il suo debutto olimpico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.