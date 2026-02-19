Milano-Cortina l' inviata Danika Mason in onda da ubriaca | un caso internazionale

Danika Mason, giornalista di Channel 9, è finita sotto i riflettori per un video virale che la ritrae visibilmente ubriaca durante una diretta. L’incidente è stato causato da un eccesso di alcol prima dell’intervista, suscitando sorpresa tra gli spettatori. La Mason stava commentando i preparativi per i Giochi di Milano-Cortina, quando il suo comportamento ha attirato l’attenzione in modo inaspettato. La diffusione del video ha acceso discussioni sulla professionalità dei giornalisti sportivi durante le trasmissioni. La vicenda rimane al centro dell’attenzione sui social.

Un video diventato virale quello di Danika Mason, giornalista sportiva del canale australiano Channel 9. L'inviata è andata in onda - come di consueto - per commentare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Peccato però che questa volta la ragazza avesse visibilmente alzato il gomito. Inutile dire che in tanti hanno giudicato il comportamento come "poco professionale", mentre altri hanno apprezzato quanto avvenuto chiosando il tutto con qualche battuta. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46419859 Inutili anche i tentativi dei colleghi in studio di nascondere lo stato di Danika. Il conduttore Karl Stefanovic si è sentito ridere in sottofondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

