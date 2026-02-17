Milano Cortina le gare di oggi | dal curling al pattinaggio di velocità orari e dove vedere gli azzurri
Oggi, martedì 17 febbraio, a Milano Cortina 2026, gli atleti italiani riprendono le gare dopo aver riposato nel fine settimana. La giornata si apre con il curling e prosegue con il pattinaggio di velocità, con le competizioni che si svolgono in diverse location del comprensorio olimpico. Gli azzurri cercano di migliorare i risultati ottenuti finora, mentre gli spettatori seguono le sfide in diretta o in streaming.
(Adnkronos) – Undicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Oggi, martedì 17 febbraio, gli atleti azzurri tornano in pista per ricominciare la caccia alle medaglie alle Olimpiadi invernali. Dal curling femminile (con la sfida al Giappone) al pattinaggio di velocità con l'inseguimento a squadre maschile, ecco il programma di giornata, gli orari e dove.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
