Milano Cortina le gare di oggi | dallo sci con Franzoni e Paris all’hockey orari e dove vedere gli azzurri

Oggi a Milano Cortina si svolge il quinto giorno di gare alle Olimpiadi. Gli italiani tornano in pista con gli sport di sempre: lo sci e l’hockey. Dopo le vittorie di ieri, come l’oro nella staffetta mista di short track e il medaglia di bronzo nel curling doppio misto, gli atleti italiani cercano di aggiungere altre medaglie. Gli appassionati potranno seguire le gare di oggi con attenzione, tra orari e dirette tv, sperando in nuove soddisfazioni per il team azzurro.

