Milano Cortina le gare di oggi | dallo sci con Franzoni e Paris all’hockey orari e dove vedere gli azzurri

Oggi a Milano Cortina si svolge il quinto giorno di gare alle Olimpiadi. Gli italiani tornano in pista con gli sport di sempre: lo sci e l’hockey. Dopo le vittorie di ieri, come l’oro nella staffetta mista di short track e il medaglia di bronzo nel curling doppio misto, gli atleti italiani cercano di aggiungere altre medaglie. Gli appassionati potranno seguire le gare di oggi con attenzione, tra orari e dirette tv, sperando in nuove soddisfazioni per il team azzurro.

(Adnkronos) – Quinto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il fenomenale oro nella staffetta mista di short track e il bronzo nel doppio misto di curling, gli azzurri tornano in gara per conquistare nuove medaglie ai Giochi. Oggi grande attenzione al SuperG maschile, con gli italiani Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof .

