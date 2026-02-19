Milano Cortina | gli Azzurri in gara il programma di giovedì 19 febbraio

AGI - Per le Olimpiadi di Milano Cortina ecco il programma dettagliato degli azzurri in gara di giovedì 19 febbraio, con orari, discipline e i nomi degli atleti italiani pronti a competere nelle diverse sedi olimpiche. Oggi è la giornata del debutto olimpico dello scialpinismo ai XXV Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 con la sprint uomini e donne a Bormio. Grande attesa per la sfida Italia-Svizzera di curling maschile, ultima spiaggia per gli azzurri per accedere alla semifinale. Milano Cortina: il programma di giovedì 19 febbraio . Ore 9.05: curling, Italia-Svizzera (fase a gironi: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz – a Cortina d'Ampezzo). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di giovedì 19 febbraio