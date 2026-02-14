Milano Cortina | gli Azzurri in gara il programma di domenica 15 febbraio

Gli atleti italiani scendono in pista domenica 15 febbraio ai XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, dopo aver affrontato una prima giornata intensa. La giornata si prospetta ricca di sfide, con le discipline di short track e biathlon che attirano l’attenzione del pubblico. I tifosi italiani sperano in medaglie e assistono con entusiasmo alle performance dei loro rappresentanti.

AGI - È la seconda domenica ai  XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, 15 febbraio,  e l'attesa è palpabile. Dopo l'oro conquistato nel supergigante, tutti gli occhi sono puntati su  Federica Brignone, che gareggerà nello  slalom gigante donne. La competizione si svolgerà sulla pista  Olympia delle Tofane  a  Cortina d'Ampezzo, promettendo emozioni forti per gli appassionati di  sci alpino. Ci sono anche concrete  possibilità di medaglie  in altre discipline chiave. Si attendono risultati importanti nella gara a squadre mista dello  snowboardcross, così come nelle due gare ad inseguimento (maschile e femminile) del  biathlon, dove l'Italia punta sui talenti di  Tommaso Giacomel  e  Lisa Vittozzi. 🔗 Leggi su Agi.it

