Milano Cortina | gli Azzurri in gara il programma di domenica 15 febbraio
Gli atleti italiani scendono in pista domenica 15 febbraio ai XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, dopo aver affrontato una prima giornata intensa. La giornata si prospetta ricca di sfide, con le discipline di short track e biathlon che attirano l’attenzione del pubblico. I tifosi italiani sperano in medaglie e assistono con entusiasmo alle performance dei loro rappresentanti.
AGI - È la seconda domenica ai XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, 15 febbraio, e l'attesa è palpabile. Dopo l'oro conquistato nel supergigante, tutti gli occhi sono puntati su Federica Brignone, che gareggerà nello slalom gigante donne. La competizione si svolgerà sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo, promettendo emozioni forti per gli appassionati di sci alpino. Ci sono anche concrete possibilità di medaglie in altre discipline chiave. Si attendono risultati importanti nella gara a squadre mista dello snowboardcross, così come nelle due gare ad inseguimento (maschile e femminile) del biathlon, dove l'Italia punta sui talenti di Tommaso Giacomel e Lisa Vittozzi. 🔗 Leggi su Agi.it
Milano Cortina: gli azzurri in gara. Il programma di sabato 14 febbraio
Il 14 febbraio, Milano e Cortina si preparano a vivere una giornata intensa di competizioni olimpiche, perché gli atleti italiani scenderanno in pista in diverse discipline.
Milano Cortina: gli azzurri in gara. Il programma
