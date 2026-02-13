Milano Cortina | gli azzurri in gara Il programma di sabato 14 febbraio

Il 14 febbraio, Milano e Cortina si preparano a vivere una giornata intensa di competizioni olimpiche, perché gli atleti italiani scenderanno in pista in diverse discipline. Gli azzurri affrontano molte gare, tra sci alpino, biathlon e snowboard, con l’obiettivo di portare a casa più medaglie possibili. La cronaca di questa giornata promette emozioni forti e sorprese, mentre gli atleti italiani si sfidano davanti a migliaia di tifosi.

AGI - La giornata di gare di sabato 14 febbraio dei XXV Giochi olimpici di Milano Cortina degli atleti azzurri sarà fittissima, con l'Italia impegnata in numerose discipline olimpiche. Si parte al mattino con il curling femminile contro la Cina a Cortina, mentre allo Stelvio scendono in pista De Aliprandini, Franzoni, Kastlunger e Vinatzer per la prima manche dello slalom gigante maschile. A Livigno Manuela Passaretta affronta tutte le fasi del parallelo moguls, dai sedicesimi fino alla finale. A seguire, la staffetta femminile di sci di fondo gareggia a Tesero, prima della seconda manche dello slalom gigante.