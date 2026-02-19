Milano Cortina Ghiotto e Vittozzi portabandiera nella cerimonia di chiusura | chi sono i due olimpionici azzurri
Ghiotto e Vittozzi saranno i portabandiera italiani alla cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina 2026, che si terrà domenica all’Arena di Verona. Entrambi sono atleti di punta delle discipline invernali e hanno già conquistato medaglie in passato. Ghiotto, nel pattinaggio di velocità, ha vinto recenti medaglie mondiali, mentre Vittozzi, nello biathlon, si è distinta con diversi podi internazionali. La loro presenza rappresenta il simbolo della dedizione degli atleti italiani durante questa edizione. La cerimonia si avvicina, con l’Italia pronta a salutare i giochi.
(Adnkronos) – Sarà una coppia simbolo dell'Italia Team a guidare il Tricolore nella Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica 22 febbraio all'Arena di Verona. I campioni olimpici Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto sono stati scelti come portabandiera azzurri per l'atto conclusivo della rassegna a cinque cerchi, che.
