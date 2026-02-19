lisa vittozzi e davide ghiotto saranno i due portabandiera italiani alla cerimonia di chiusura

Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto guideranno la bandiera italiana alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali Milano-Cortina, prevista domenica sera all’Arena di Verona. La loro nomina deriva dalle ottime prestazioni nelle discipline di biathlon e short track. Entrambi si preparano con entusiasmo per rappresentare l’Italia in questa occasione speciale, che richiama migliaia di spettatori. La cerimonia inizierà alle ore 20 e promette di essere un momento di grande emozione per gli atleti e i tifosi presenti.

Saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto i due portabandiera italiani nella cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina, che si svolgerà domenica sera all’Arena di Verona, a partire dalle ore 20. Mancano diversi giorni alla fine, ma sappiamo già che è stata un’edizione record per l’Italia: a Milano-Cortina 2026 la spedizione azzurra ha già raggiunto quota 9 ori e 26 medaglie complessive. La storica edizione di Lillehammer ’94 appartiene ormai al passato. Tutti i primati sono stati stracciati da questa edizione dei Giochi. E tra i protagonisti dell’edizione record di questi Giochi Olimpici ci sono appunto sia Lisa Vittozzi che Davide Ghiotto, rispettivamente impegnati nel biathlon e nel pattinaggio di velocità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

