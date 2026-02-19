Milan-Parma arbitro Piccinini | i precedenti con le due squadre Ecco chi c’è al VAR

Marco Piccinini, arbitro di Forlì nato nel 1983, ha diretto diverse partite tra Milan e Parma. La sua designazione per la sfida della 26ª giornata della Serie A 2025-2026 deriva dai precedenti positivi con entrambe le squadre. Piccinini ha già gestito incontri importanti e ha una buona reputazione tra i club. Al VAR, ci saranno altri due arbitri che collaboreranno con lui. La partita si svolgerà allo stadio San Siro, con i tifosi pronti a seguire ogni decisione in campo.

Sarà Marco Piccinini, classe 1983, della sezione A.I.A. di Forlì, a dirigere Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 22 febbraio 2026, alle ore 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. L'arbitro Piccinini sarà coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti e Valerio Colarossi. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i ducali di Carlos Cuesta, invece, sarà Maria Sole Ferrieri Caputi. Infine, al V.A.R., per Milan-Parma, designato Giacomo Camplone che sarà assistito nel suo compito da Luca Pairetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Parma, arbitro Piccinini: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR Leggi anche: Roma-Milan, arbitro Colombo: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR Bologna-Milan, arbitro Manganiello: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VARGianluca Manganiello sarà l’arbitro di Bologna-Milan, in programma martedì sera allo stadio Dall’Ara. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le pagelle degli arbitri: La Penna 4, non solo Bastoni-Kalulu. Colombo fa giocare Napoli-Roma: 6; Pisa-Milan, moviola: gli errori dell’arbitro ai raggi X, era da ripetere il rigore? Serata no per Fullkrug; Milan, Rabiot espulso a Pisa: salta per squalifica il recupero di campionato in Serie A contro il Como. Milan, Rabiot espulso a Pisa per doppia ammonizione: era diffidato e salterà per squalifica il recupero di campionato in Serie A contro il ComoIl centrocampista francese era diffidato, nei minuti di recupero viene prima ammonito per un fallo e poi espulso per proteste. msn.com Parma-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tvFischio d'inizio alle 20.45 al Meazza. Direzione di gara affidata all'arbitro Di Bello, al Var c'è Maggioni Parma-Milan è la partita del sabato sera dell'undicesima giornata di campionato. gazzetta.it «Siamo sempre con voi» riecheggia a San Siro A domenica: ore 18.00 Milan-Parma #milancomo #milanpress facebook Vendo 1 biglietto per Milan-Parma del 22 febbraio, primo anello arancio, settore 165, fila 9, posto 21 per info scrivetemi in DM ++ RT ANCHE SE NON SIETE INTERESSATI GRAZIE ++ x.com