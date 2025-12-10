Milan Scaroni | Sono ottimista ma l’obiettivo è tornare in Champions League

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, esprime un atteggiamento positivo riguardo al futuro del club, sottolineando la volontà di raggiungere obiettivi ambiziosi. Pur mantenendo un certo ottimismo, Scaroni si concentra sull'importanza di tornare a competere nella massima competizione europea, la Champions League, come obiettivo prioritario per la stagione in corso.

Il Presidente del Milan Paolo Scaroni non si sbilancia: "Scudetto? L'obiettivo è tornare in Champions League". Ecco la dichiarazione completa rilasciata a 'Class CNBC'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Scaroni: “Sono ottimista, ma l’obiettivo è tornare in Champions League

Milan Scaroni realista | Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League Allegri è un elemento chiave - Zazoom Social News

Scaroni così su Allegri | Max elemento chiave infonde serenità a tutta la squadra e staff - Zazoom Social News

Qual è l'obiettivo del Diavolo? Scaroni: "Guardo avanti con ottimismo. Il Milan deve essere sempre in Champions" - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Class CNBC nella quale ha parlato di vari temi. milannews.it scrive

Milan, Scaroni: "Nuovo stadio, svolta decisiva. Milano merita un impianto moderno e vivo ogni giorno" - In una lunga intervista a Class CNBC, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha espresso grande soddisfazione per l’accelerazione del progetto nuovo stadio, dopo il passaggio di ... Secondo tuttojuve.com

Paolo #Scaroni: « #Milan- #Como in Australia? Comincio a essere preoccupato. Sarebbe un’occasione persa per la #SerieA se non si riuscisse a giocare a Perth» Vai su X

? Scaroni, l'Urgenza Stadio! ? Il Presidente a Class CNBC ricorda: «Mi davano del matto» quando parlava di nuovo impianto. La svolta è stato l'investimento a San Donato: un segnale che il Milan era «disposto anche a lasciare Milano». La data fondamen Vai su Facebook