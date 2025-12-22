Milan Allegri può sorridere | Leao è tornato ad allenarsi in gruppo Ci sarà per la sfida col Verona

Allegri Milan, le parole dell’allenatore sul momento di Nkunku. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero - Segui gli aggiornamenti sul club rossonero L’attesa per la prossima sfida del Milan è alta, ma in casa rossonera il focus tecnico si spo ... milannews24.com

Milan, Pulisic è recuperato per Parma. Allegri tira un sospiro di sollievo - Massimiliano Allegri recupera Pulisic, che ha finalmente messo alle spalle la lesione al bicipite femorale destro e ieri è tornato a lavorare con il resto del gruppo. ilmessaggero.it

Il Milan ha scelto il primo rinforzo in attacco per Max Allegri Come riportato da Gianluca Di Marzio, sarà Niclas Füllkrug la nuova punta rossonera, che arriverà dal West Ham in prestito con riscatto (non obbligatorio) fissato sui 12 milioni di euro. Lo “sdent - facebook.com facebook

Moretto - #Milan, #Kean il preferito di #Allegri: lo avrebbe voluto a gennaio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.