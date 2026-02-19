Milan-Como Fabregas la vede così | Abbiamo fatto tutto meglio di loro

Cesc Fàbregas ha spiegato che il suo Como ha perso contro il Milan perché ha commesso più errori in fase offensiva e difensiva. L’allenatore ha osservato che i suoi giocatori sono stati più precisi e veloci nel controllo della palla, ma la squadra non è riuscita a concretizzare le occasioni create. Durante la conferenza, ha sottolineato che il risultato finale rispecchia la differenza tra le due forze in campo. La squadra di Fàbregas ora si prepara alla prossima sfida di campionato.

Cesc Fàbregas, allenatore lariano, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulle parole di Allegri: "Chiedo scusa di nuovo, ho fatto una cosa antisportiva. Il commento di Allegri è esagerato, è stata una toccatina. Le mani a casa, come dice Chivu, ma sarei arrabbiato anche io. Le parole dopo la partita sono a caldo, chiedo scusa di nuovo a tutti. Ho da imparare e spero di non farlo più". Stavolta non ribaltato il risultato, cosa ha avuto in più e sul primo punto in questo stadio: "Non avevo pensato al primo punto, ma sono contento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Fabregas alla vigilia di Como Milan: «Allegri ha dimostrato tutto quello che è da allenatore, io non ho fatto niente e non c'è paragone…»

Como Milan, parla Fabregas: «Oggi faccio i complimenti al Milan. Abbiamo perso e si deve migliorare»

Como-Milan, Fabregas: "Affrontiamo una grande squadra, con giocatori impressionanti"

