Como Milan parla Fabregas | Oggi faccio i complimenti al Milan Abbiamo perso e si deve migliorare

Al termine della partita tra Como e Milan, Cesc Fabregas ha commentato l’incontro ai microfoni di DAZN. Il centrocampista del Como ha espresso apprezzamento per il rendimento del Milan e ha riconosciuto la necessità di migliorare, sottolineando l’importanza di analizzare gli aspetti su cui lavorare per il futuro. Un intervento sobrio e rispettoso, che riflette l’approccio sportivo e professionale del calciatore.

Cesc Fabregas, al termine di Como Milan ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN. Il tecnico spagnolo è apparso visibilmente contrariato per l'andamento del match e per alcuni episodi che hanno inciso sulla prestazione della sua squadra. Di seguito le sue dichiarazioni. SI DEVE MIGLIORARE – «Abbiamo perso e si deve migliorare, provare già a vincere dalla prossima. Come squadra giovane abbiamo bisogno di mentalità. Oggi ai ragazzi non ho detto niente, che devi dirgli dopo aver fatto una partita del genere e perso 1-3. Dico bravo al Milan, bravo al portiere, bravo a Rabiot».

Como, Fabregas: "Andiamo a dormire con frustrazione. Oggi una sberla, a volte..." - Il Como c'è stato e per un attimo ha fatto tremare il Milan, ma alla lunga la banda rossonera ha recuperato e poi superato 3- tuttomercatoweb.com

Fabregas: "Mi piace molto quando Allegri parla di semplicità" - La sfida con Allegri ed il suo Milan: “Ieri sera l’Albacete ha vinto contro il Real Madrid, ci sono ovviamente partite in ... milannews.it

Como-Milan 1-3, le pagelle del match: Rabiot straripante, Maignan decisivo. Rossoneri a -3 dall'Inter - facebook.com facebook

Como-Milan in un numero. Dopo mezz’ora Como 243 passaggi completati Milan 122 passaggi completati Più estremo del previsto. x.com

