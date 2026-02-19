Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta del Milan contro il Como, che si è giocata allo stadio San Siro. La squadra è uscita dal campo delusa, ma l’allenatore ha invitato i giocatori a non lasciarsi abbattere. Allegri ha sottolineato che ci sono ancora molte partite da giocare e che bisogna mantenere la concentrazione. I tifosi presenti sugli spalti hanno reagito con scarsa partecipazione, consapevoli delle difficoltà attuali. La squadra si prepara ora alla prossima sfida di campionato.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sull'espulsione e il confronto con Fabregas: "Non è successo niente, quando si sta in campo bisogna essere rispettosi per l'avversario e l'arbitro. Sono scambi di idee. Oggi era importante fare risultato. Abbiamo fatto una buona partita. Primo tempo noioso, senza occasioni. Poi l'incidente di Maignan ha rotto l'equilibrio, ci sta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Como, Allegri: “Ragazzi delusi, ma non devono perché…”

“Ma dici a me?”: Allegri incredulo, ecco perché l’arbitro lo ha espulso in Milan-ComoMassimiliano Allegri si è infuriato durante il match tra Milan e Como, dopo aver ricevuto un cartellino rosso dall’arbitro.

Milan-Como, Allegri: “Modric ha una passione per il calcio viscerale. I suoi compagni devono imparare da lui”Massimiliano Allegri ha spiegato che Luka Modric si impegna con passione totale nel calcio, un fatto che deriva dalla sua lunga esperienza e dal suo amore genuino per il gioco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.