Milan-Como Allegri | Modric ha una passione per il calcio viscerale I suoi compagni devono imparare da lui

Massimiliano Allegri ha spiegato che Luka Modric si impegna con passione totale nel calcio, un fatto che deriva dalla sua lunga esperienza e dal suo amore genuino per il gioco. Durante la conferenza stampa prima della partita tra Milan e Como, Allegri ha sottolineato come i compagni di squadra possano trarre ispirazione dal modo in cui il centrocampista croato si dedica ogni giorno agli allenamenti. Modric, infatti, mostra un entusiasmo che si trasmette anche agli altri, spingendoli a migliorare.

È da poco terminata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. L'allenatore rossonero ha risposto alle domande dei giornalisti in vista di Milan-Como, recupero della 24ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Una sfida fondamentale per il cammino in campionato del Milan che ha bisogno di una vittoria per non perdere terreno dall'Inter. Tra i vari quesiti dei giornalisti il tecnico rossonero si è soffermato su una domanda relativa a Luka Modric, reduce dal gol vittoria nella gara contro il Pisa. Ecco, di seguito, la risposta di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Si aspettava ancora un Modric in grado di dare così tanto? "Il segreto di Modric è che ha una passione per il calcio viscerale.

