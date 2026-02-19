Milan | altra tegola in difesa

Il Milan esce dal recupero contro il Como (1-1) con un punto importante ma anche con un nuovo infortunio che complica i piani di Massimiliano Allegri. Strahinja Pavlovic, pilastro della retroguardia rossonera in questa stagione, ha lasciato il campo all’intervallo dopo aver accusato un trauma diretto ad alto impatto alla gamba sinistra, causato da duri contrasti subiti nel primo tempo – tra cui un intervento ruvido di Van der Brempt non punito con il giallo dall’arbitro Mariani Il difensore serbo del Milan, classe 2001, si è presentato a Milanello già nella mattinata di oggi per sottoporsi a esami strumentali approfonditi. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

Milan, altra tegola: Fullkrug si rompe il dito del piede. Stop di almeno 2 o 3 settimaneIl Milan deve fare i conti con un nuovo infortunio: Niclas Fullkrug si è procurato una frattura al dito del piede, che potrebbe richiedere un periodo di stop di almeno due o tre settimane.

Tegola Milan in difesa: il bollettino medico su Pavlovic gela le speranze di rimontaIl difensore del Milan, Pavlovic, si è infortunato durante la partita contro il Como, provocando preoccupazione tra i tifosi.

