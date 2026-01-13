Milan altra tegola | Fullkrug si rompe il dito del piede Stop di almeno 2 o 3 settimane

Il Milan deve fare i conti con un nuovo infortunio: Niclas Fullkrug si è procurato una frattura al dito del piede, che potrebbe richiedere un periodo di stop di almeno due o tre settimane. La società e lo staff medico monitorano attentamente la situazione, che potrebbe influenzare la rosa e le scelte dell’allenatore nelle prossime partite.

Milano, 13 gennaio 2026 – Un'altra tegola si abbatte sul Milan. Neanche il tempo di ambientarsi ed ecco che Niclas Fullkrug ha rimediato il primo infortunio da quando è in rossonero. Il centravanti tedesco si è infatti rotto la falange di un dito del piede. A dare la notizia è il Milan stesso, precisando che si tratta di una infrazione. Vale a dire una frattura incompleta delle piccole ossa, che lo terrà fuori dal campo per almeno 2 o 3 settimane. Fullkrug ha rimediato il problema durante il match giocato domenica 11 gennaio contro la Fiorentina. L'attaccante proprio in Toscana ha giocato per la prima volta da titolare col Milan: una prova discreta di circa sessanta minuti prima del cambio che, almeno all'apparenza, non faceva presupporre problemi fisici.

