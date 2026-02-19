Migrazione e umanità in scena | La Zattera al Gambaro racconta fragilità e speranza attraverso l’esperienza teatrale

“La Zattera” al Gambaro: Un Viaggio Teatrale tra Migrazione e Umanità. Domenica 22 febbraio, il Teatro Gambaro di San Fili, in Calabria, ospiterà “La Zattera”, una nuova opera teatrale diretta da Francesca Manna e scritta da Raffaele Galiero. Lo spettacolo, che debutterà alle 18:30, racconta attraverso la storia di tre uomini la precarietà della condizione umana, l’oppressione e la costante ricerca di un futuro migliore, partendo da un’esperienza di improvvisazione teatrale. Dall’Improvvisazione alla Scrittura: La Genesi dello Spettacolo. L’idea alla base di “La Zattera” è nata durante un laboratorio estivo della Compagnia della Pigna.🔗 Leggi su Ameve.eu

Vent’anni di esperienza a confronto: un educatore racconta le fragilità giovanili e le sfide del recupero.Marco Anzovino, educatore con due decenni di esperienza, ha deciso di condividere le difficoltà che incontrano i giovani nelle periferie di Napoli.

