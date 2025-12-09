L’immaginifica storia di Espérer | in scena un racconto teatrale nato dall’esperienza dei migranti
Gli scogli sono da sempre un confine sospeso, un luogo senza patria dove la terra non è più tale e il mare non lo è ancora del tutto. In molte narrazioni diventano spazio di miti come le sirene di Ulisse. In altre, come nella storia che ha ispirato “L’immaginifica storia di Espérer”, diventano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
