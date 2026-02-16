Vent’anni di esperienza a confronto | un educatore racconta le fragilità giovanili e le sfide del recupero

Marco Anzovino, educatore con due decenni di esperienza, ha deciso di condividere le difficoltà che incontrano i giovani nelle periferie di Napoli. Durante un incontro pubblico, ha parlato delle storie di ragazzi che lottano contro dipendenze e isolamento, e di come il suo lavoro quotidiano cerchi di aiutarli a trovare una via d’uscita.

Un Educatore al Centro del Dibattito sulla Fragilità Giovanile: Marco Anzovino Presenta "I Ragazzi della Strada Accanto". Gaiarine, provincia di Treviso – Il 27 febbraio, la sala Damiano Chiesa a Francenigo ospiterà l'educatore e musicoterapeuta Marco Anzovino per la presentazione del suo libro "I ragazzi della strada accanto". L'evento, nato da una collaborazione tra l'associazione La Corrente, la parrocchia di San Tiziano e il Comitato Genitori delle Medie Calderano, con il patrocinio del Comune di Gaiarine, intende aprire una riflessione sulle sfide e le fragilità che i giovani affrontano nel contesto sociale attuale.